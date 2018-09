Taaleis in bijstand wordt eindelijk menens

Bijstandsgerechtigden zijn verplicht ten minste hun best te doen de taal te leren. Doen ze dat niet, dan kunnen ze op hun uitkering worden gekort. Tot dusver is dat echter alleen in Rotterdam gebeurd. Amsterdam, Utrecht en Den Haag laten die stok achter de deur nog links liggen.

Staatssecretaris Van Ark trekt nu de fluwelen handschoenen uit en kondigt aan dat ze met gemeenten ’niet-vrijblijvende’ afspraken gaat maken over de naleving van de wet. „De taaleis is er niet voor niets”, stelt ze. In het uiterste geval kunnen gemeenten beboet worden.