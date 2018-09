Moeder sterft aan ’gebroken hart’ na dood zoontje

“De lijkschouwer vertelde me dat hij eigenlijk ‘gebroken hart’ op de overlijdensakte wilde zetten, want dat was volgens hem wat het was”, vertelt de vader van de overleden Ashley Tomlin (32) aan The Shields Gazette.

De 10-jarige Jak kreeg zijn begrafenis in de kantine van de plaatselijke voetbalclub, waarvan hij fan was. Daarna volgde voor Ashley een periode van rouw. Toch krabbelde ze, tamelijk snel, weer op. „Ze was weer begonnen met plannen maken en probeerde verder te gaan met haar leven”, vertelt een familielid.

Toch ging het op een avond fout, in het bijzijn van oma Jill. „Die hoorde een vreemd geluid en toen ze binnenkwam, vond ze Ashley”, vertelt het familielid. Later bleek dat het ging om een hartaderbreuk. De familie laat weten intens verdrietig te zijn.