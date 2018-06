'Turkije niet in EU met nieuwe grondwet’

Dat stelt EU-parlementariër en Turkije-rapporteur Kati Piri (PvdA). Zij presenteert woensdag haar jaarlijkse rapport over Turkije.

Het heeft volgens haar ,,geen nut’’ meer verder te praten met de Turkse regering over integratie in de EU. Piri waarschuwt wel dat de miljoenen Turken die de Europese waarden wel delen niet moeten worden afgeserveerd. ,,De 600 miljoen euro per jaar die vrijkomt als de onderhandelingen worden opgeschort, moet worden ingezet om daaraan invulling te geven.”

Het parlement riep eerder al op de gesprekken tijdelijk te staken vanwege de repressie na de couppoging van afgelopen zomer.

De Europese Commissie riep bij monde van commissaris Johannes Hahn (Uitbreiding) maandag op de relatie met Turkije anders vorm te geven. Hij pleitte voor uitbreiding van de al bestaande douane-unie met Turkije. Piri steunt die benadering in haar rapport, dat naar verwachting wordt overgenomen door het parlement.

De EU-lidstaten zijn vooralsnog niet voor het opschorten van de toetredingsgesprekken. Tot nu toe pleitte alleen Oostenrijk daarvoor. Overigens liggen die in de praktijk al een tijd stil.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken komen vrijdag en zaterdag informeel bijeen op Malta, onder meer om deze kwestie te bespreken. Zij gaven eerder wel aan dat Turkije zijn perspectief op lidmaatschap zou verliezen als Erdogan werk maakt van de herinvoering van de doodstraf.