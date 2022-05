Europarlement zet bijl in biomassa

Op dit moment wordt het verbranden van bomen door de Europese Unie nog gezien als ’groene energie’. Maar wetenschappers waarschuwen al jaren voor de gevolgen van massale bomenkap en meer CO2-uitstoot door de verbranding van boshout. Bomenbeschermers en tegenstanders van biomassa reageren verheugd op de steun van een meerderheid in de milieucommissie voor strengere spelregels.

„Boomstronken en -stammen mogen niet meer meegeteld worden als duurzame energie als dit voorstel standhoudt”, reageert vicevoorzitter van de milieucommissie Bas Eickhout (GL). „Dat betekent dus een einde van subsidie voor het verbranden van bomen.”

JA21-Europarlementariër Rob Roos juicht strengere eisen toe, „Maar uiteindelijk is biomassa nooit duurzaam en efficiënt. Kernenergie is dat wel. Laten we daar eindelijk op inzetten.”

Mogelijk eind aan verbranden van hele bomen

Klimaatchef Frans Timmermans heeft onlangs aangegeven dat er wat hem betreft een einde komt aan het gesubsidieerd verbranden van hele bomen. Met de stook van ’resthout’ heeft hij minder problemen. Woensdag presenteert de eurocommissaris een plan om snel minder afhankelijk te worden van Russische fossiele brandstoffen. In dat plan wordt biomassa geschetst als een van de alternatieven.

De bomenbeschermers vrezen dat het plan lidstaten aanzet om nog meer biomassa in te zetten. De nu voorgestelde strengere regels gaan volgens de critici daarbij onvoldoende soelaas bieden. Ze waarschuwen dat er nog te veel mazen in de wet zitten om alsnog gesubsidieerd door te stoken. „We zijn bang dat deze halve stap zal worden gevierd als een overwinning, terwijl in werkelijkheid meer dan de helft van de verbrande biomassa nog steeds subsidies kan krijgen en niet wordt opgenomen in de emissiestatistieken”, zegt Lina Burnelius van Protect the Forest Sweden.

Stevige lobby

Vooral in EU-lidstaten met een grote bosbouweconomie is een stevige lobby gaande om de subsidiemolen voor houtige biomassa te blijven laten draaien. Dat klinkt in het Europees Parlement door bij politici uit deze landen. Eickhout vreest dat het daarom nog spannend gaat worden als het hele parlement in september gaat stemmen over het voorstel: „Hiervoor is steun van rechtse partijen nodig: zij kunnen zorgen dat gezondheid, natuur en milieu niet langer voor de bijl gaan.”