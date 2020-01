Tiener (16) slingert zonder rijbewijs in auto vol lachgas over snelweg

Agenten kregen de jongen in het vizier toen hij traag over de A27 reed en van baan naar baan slingerde. De auto met drie inzittenden werd ter hoogte van Almere aan de kant van de weg gezet. Dat schrijft de Landelijke Eenheid van de politie in een bericht op Facebook.

De tiener kon wel een rijbewijs laten zien, maar deze was alleen geldig voor een bromfiets. Ook lagen er verspreid door de hele auto dertien lachgastanks en naast de bestuurdersstoel een gebruikte ballon. Het is nog niet duidelijk of deze ook daadwerkelijk door de bestuurder was gebruikt.

Ⓒ Landelijke Eenheid Noordwest

„Al met al heeft de bestuurder verschillende bekeuringen gehad voor zowel het rijden zonder rijbewijs, het gevaar of hinder veroorzaken op de weg en voor het rijden met een gladde band”, aldus de politie. Daarnaast zal er ook een proces verbaal worden opgemaakt voor het op onjuiste wijze, zonder enige veiligheidsmaatregelen, vervoeren van het lachgas.