Turkse van ruim 2,15 meter is langste vrouw ter wereld

Gelgi dankt haar recordlengte aan het zeldzame syndroom van Weaver. Ze zit daardoor ook meestal in een rolstoel. Ze kan met behulp van een rollator lopen, maar alleen korte tijd. De langste levende man ter wereld woont eveneens in Turkije. Sultan Kösen heeft een lengte van maar liefst 2,51 meter.

Gelgi is niet de langste vrouw ooit. De recordhouder is Zeng Jinlian uit China. Zij was ruim 2,46 meter lang en overleed in 1982. Gelgi’s voorganger Yao Defen, eveneens een Chinese, was ruim 2,33 meter. Zij stierf in 2012.