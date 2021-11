’Jeugdrechters nemen noodgedwongen niet passende beslissingen’

Dat meldt het AD op basis van een document waarin de rechtspraak zelf stelling neemt in het publieke debat en hard oordeelt over de stand van zaken.

„Het structurele tekort aan tijd, geld en aan gekwalificeerde medewerkers binnen de jeugdbeschermingsketen maakt dat het systeem in crisis verkeert”, staat in de notitie van de rechtspraak over jeugdbescherming.

Uithuisplaatsingen

Die crisis mist zijn uitwerking niet in rechtbanken, waar wordt geoordeeld over bijvoorbeeld het onder toezicht stellen van kinderen, maar ook over uithuisplaatsingen.

Zo nemen jeugdrechters soms beslissingen die ze eigenlijk niet passend vinden. „Gezien de verstopte keten kunnen ze niet anders”, staat in het document. Jongeren verblijven daardoor bijvoorbeeld langer op gesloten plaatsen dan volgens de wet zou moeten.