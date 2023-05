Zes minderjarigen vast voor duwen van slachtoffer op spoor bij station Bijlmer Arena

De mishandeling gebeurde vrijdagavond rond 21.25 uur. Op beelden van het incident is te zien dat iemand in een blauw vest keihard tegen zijn hoofd wordt getrapt, terwijl hij op de grond ligt. Op een gegeven moment weet het slachtoffer op te staan, maar wordt vervolgens het spoor op geduwd. Toen de politie ter plaatse kwam, was het slachtoffer verdwenen. „Wie hij is, is ook op dit moment helaas niet duidelijk”, aldus de politie.

Van de zes aangehouden verdachten hebben vijf zich zelf gemeld bij de politie. De politie ziet het incident als poging tot doodslag. Er zijn meer verdachten in beeld, de politie roept hen op zich te melden.

Afgelopen weekend deelde de politie beelden van het incident. Omdat de daders vermoedelijk van jonge leeftijd zijn, zijn hun gezichten onherkenbaar gemaakt. „Wanneer de identiteit van deze verdachten niet vast komt te staan, zullen die beelden op een later moment indien nodig herkenbaar getoond worden”, aldus de politie.