Marokko gaat alleenreizende minderjarigen terugnemen uit EU

Vorige maand wisten 8000 mensen de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Afrika vanuit Marokko te bereiken omdat Marokkaanse grenswachten niet ingrepen. Velen werden gelijk teruggestuurd, maar dat mag niet zomaar met minderjarigen.

Een en ander gebeurde nadat een diplomatiek conflict tussen Spanje en Marokko over de Westelijke Sahara was geëscaleerd. Spanje had rebellenleider Brahim Ghali van onafhankelijkheidsbeweging Polisario over laten komen uit Algerije voor een medische behandeling. Marokko beschouwt hem als terrorist en was woedend dat het niet was geïnformeerd.

Een hof in Spanje besloot dinsdag dat Ghali niet hoeft te worden vastgezet omdat er geen bewijs is aangeleverd dat hij schuldig zou zijn aan onder meer marteling, moord en genocide. Madrid zei vervolgens te hopen dat de relatie met Marokko weer normaal wordt. De rechter moet binnenkort beslissen of er een rechtszaak tegen Ghali kan worden gevoerd in Spanje.