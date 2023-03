Dronken politiechef achter het stuur smeekt agent: ’Mag de bodycam alsjeblieft uit?’

De agent hield de 55-jarige politiechef James French rond half 2 in de nacht aan op een weg in Oklahoma. French slingerde over de weg en nam een afslag zonder richting aan te geven. Het opvallende rijgedrag werd gezien door de agent, die een stopteken gaf.

Op de inmiddels vrijgegeven beelden is te zien dat French direct na de aanhouding herhaaldelijk smeekt om de camera uit te zetten. „Ik ben chef bij de politie”, fluistert French in de richting van de agent, in de hoop dat de microfoon zijn vraag niet vastlegt. De agent weigert resoluut, ook als de drankrijder maar blijft aandringen om de camera uit te zetten. „Ik doe niet aan vriendjespolitiek”, zegt de agent. „Je weet zelf ook dat ik de camera niet uit kan zetten.”

De drankrijder - die leiding geeft aan de recherche - moet naast de auto over een rechte lijn lopen om een eerste test te doen of hij mogelijk gedronken kan hebben. De politiechef verklaarde dat hij tijdens een pokeravond ’drie of vier biertjes’ had gedronken. Hij is opgepakt en is voorlopig op non-actief gesteld. „Hij mag komen uitleggen waarom hij vroeg om de camera uit te zetten. De agent heeft uitstekend gehandeld door de camera niet uit te zetten”, aldus de hoogste politiebaas van Oklahoma.