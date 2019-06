Jong honingbeertje gered uit klauwen handelaars

„Het arme diertje dat we Lío hebben genoemd, zou normaal nog bij zijn moeder melk drinken, slapen en spelen. Het was hartverscheurend om het dier zo alleen in een donkere kist te zien, bibberend van angst”, zegt mede-oprichter Femke den Haas.

Het honingbeertje werd afgelopen vrijdag gered. Het dier lag bij een dierenhandelaar. Daar viel de politie in samenwerking met stichting Jaan binnen.

Steeds vaker belanden baby-dieren in handen van illegale handelaren, zegt stichting Jaan. „Ze zijn slachtoffer van de almaar groeiende palmolie-industrie: door kap van oerwoud voor plantages verliezen zij hun habitat en worden gedwongen in de plantages naar eten te zoeken.”

In die plantages zijn de dieren niet gewenst. Ze gelden als ongedierte. „Moeders worden doodgeschoten en baby’s belanden zo in de illegale handel”, aldus de stichting.

Rode Lijst

De handel in lichaamsdelen van de honingbeer, ofwel Maleise beer, tiert welig. In januari werden nog 199 klauwen en 36 hoektanden in beslag genomen bij handelaren. Het dier staat als ’kwetsbaar’ aangeduid op de Rode Lijst van de IUCN, een internationaal orgaan voor natuurbescherming waar 86 landen en meer dan honderd ngo’s bij zijn aangesloten.

Het beertje Lío is nu in goede handen en wordt verzorgd in Jakarta, om later overgebracht te worden naar een opvangcentrum wat de stichting zelf in het leven heeft geroepen.