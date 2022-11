Premium Het beste van De Telegraaf

’Jezelf aan schilderij vastlijmen maakt geen betere wereld’ Klimaatkabaal ’pure ijdelheid’: onbegrip en woede in cultuursector over milieuactivisten

Door Paola van de Velde

Demonstranten bij de rechtbank waar twee mannen zich moesten verantwoorden voor hun actie bij Vermeers Meisje met de parel in het Mauritshuis (inzet). Ⓒ ANP/hh

In de cultuursector groeit de woede om de klimaatacties van groepen als Stop Oil en Extinction Rebellion. „Ze moeten zich schamen om juist onze branche zo te grazen te nemen”, zegt Benno Tempel, directeur van het Kunstmuseum in Den Haag. Ook de publieke opinie keert zich tegen klimaatvandalen. Bezoekers van het Concertgebouw in Amsterdam grepen hardhandig in bij het laatste protest.