Onrust in Kollum om ’verwarde man’: arrestatieteam naar Fries dorp

De politieactie in Kollum lijkt aan het begin van de middag nog niet afgerond. De politie vraagt bewoners om agenten de ’ruimte te geven’ om hun werk te doen.

De politie denkt te weten wie de persoon is en probeert contact te krijgen. „We proberen een veilige werkomgeving te creëren”, aldus de politie. Volgens een burgernetbericht gaat het om een persoon met een ’Marokkaans uiterlijk’ in de Voorstraat. Hij zou 1.80 meter lang zijn, donker haar hebben, een snor, zwart bomberjack, spijkerbroek en witte sneakers.

Wat er precies aan de hand is, is op dit moment nog niet bekend. Op beelden is te zien dat de veiligheidsdiensten zich bij meerdere woningen in het dorp bevinden. De omgeving is deels afgezet. Een helikopter die enige tijd boven het gebied cirkelde, is volgens een plaatselijke fotograaf in een weiland geland.

Een woordvoerster van de politie Noord-Nederland kan nog niet zeggen of de verdachte bewapend is.

