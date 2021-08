Premium Het beste van De Telegraaf

Irene Bons moet afscheid uitstellen door vakantie huisarts ’Ik wil waardig en snel sterven’

Door Arianne Mantel Kopieer naar clipboard

Irene Aagje Bons zit nog een laatste keer bij de kapper. Ze is klaar voor het einde en heeft met haar dochter Linda alles geregeld, maar er is geen arts te vinden die haar nu bijstaat. Ⓒ Foto’s Rias Immink

De 82-jarige Irene Aagje Bons uit Wassenaar is uitbehandeld en wil door middel van euthanasie snel waardig sterven. Alles is geregeld en de krasse dame is klaar voor het levenseinde. Helaas moet ze nu wachten tot haar huisarts terug is van zomervakantie.