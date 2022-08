Bewoner Schilderswijk ontdekt dakloze Pool onder zijn douche: ’Five more minutes!’

Hij belde snel de politie die de man vervolgens kwamen ophalen, schrijft Den Haag FM op basis van informatie van de politie. Toen zij de man opriepen om onder de douche uit te komen, riep hij: „Five more minutes, five minutes!” Dat vertelde een agente aan Den Haag FM. De bewoner was erg geschrokken door het hele gebeuren.

De man is na zijn douche aangehouden voor huisvredebreuk. De politie benadrukt dat de geschrokken bewoner goed heeft gehandeld. Het is goed om in dit soort gevallen altijd de politie te bellen, stelt de politie tegen de lokale omroep.