Amsterdamse hoteliers zeggen vertrouwen in college van B&W op

Een dolksteek, aldus Koninklijke Horeca Nederland (KHN): „Hoteliers beginnen net pas weer met opstarten of ze krijgen alweer bizarre restricties te verduren”, aldus een boze voorzitter Pim Evers van de hoofdstedelijke afdeling.

Inperken toeristenstroom

De gemeente Amsterdam heeft zich de laatste weken actief voorstander getoond van het inperken van de toeristenstromen. Het beeld van de overvolle stad, zoals voor de corona-uitbraak, willen ze niet meer op de Stopera. Wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken), die wekelijks met KHN om de tafel zit om de horecabranche weer op de rails te krijgen, heeft aangegeven een meer diverse economie te willen en een stad die minder afhankelijk is van toerisme.

De campagne van Amsterdam & Partners om zo snel mogelijk weer toeristen naar de stad te halen, wordt dan ook al enkele weken opgeschort. Voorzitter Pim Evers van KHN Amsterdam werd vervolgens afgelopen vrijdag totaal verrast door een raadsbrief van de wethouder, waarin de gewraakte passage staat dat het college voortaan de stad op slot mag doen op het moment dat er gezondheidsrisico’s dreigen. Dit verbod wil het college overigens ook laten gelden voor vakantieverhuur en bed&breakfast.

’Zo doe je geen zaken’

„KHN zat nota bene vrijdagmorgen met de burgemeester om de tafel. Er is toen helemaal niks gezegd over een voorstel om in te mogen grijpen als de overheid vindt dat het te druk wordt. Dat zagen wij pas ’s middags in de brief van de wethouder. Maar zo doe je geen zaken met elkaar. Het had netjes geweest als ze ons niet alleen hadden aangehoord, maar ook samen met ons naar oplossingen hadden gezocht. Die hebben wij trouwens wel degelijk aangedragen.”

Wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) zit wekelijks met KHN om de tafel om de horecabranche weer op de rails te krijgen. Hij heeft aangegeven een meer diverse economie te willen en een stad die minder afhankelijk is van toerisme. Ⓒ ANP

De Amsterdamse afdeling van KHN stapt uit het overleg met de gemeente en gaat nu zelf maatregelen nemen om te overleven. Evers: „De gemeente communiceert dat voor de coronaperiode 1,2 tot 1,3 miljoen mensen onze stad dagelijks aandeden. Maar ze vertellen er niet bij dat wij aan hotelbedden in de hele stad maximaal 90.000 overnachtingen kunnen aanbieden. Dat is het eerlijke getal. Het kan niet zo zijn, dat als de stad weer drukker wordt, de gemeente dan te pas en te onpas kan zeggen ’je moet je hotel sluiten’. De branche vecht momenteel voor het voortbestaan. De hotels waar het momenteel het beste draait, zitten nauwelijks op twintig procent van hun capaciteit, maar de meeste moeten het momenteel doen met vijf tot twaalf procent bezettingsgraad.”

Geen enkele geruststelling

Hoewel in de brief van de wethouder valt te lezen dat er slechts in uiterste geval wordt besloten tot het sluiten van een hotel, airbnb of b&b, is dat geen enkele geruststelling voor de leden van KHN. Evers: „Het is juist de druppel. Als je nu in een overlevingsstrategie zit, heb je hulp nodig. In plaats daarvan krijgen wij nog meer beperkingen. En dat terwijl wij een sector zijn die tien procent van de mensen uit de stad aan het werk houdt. Dit is de omgekeerde wereld.”