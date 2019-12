Dodelijke schietpartij bij sportschool Amstelveen

De dodelijke schietpartij vond plaats bij een Amstelveense sportschool. Ⓒ Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

AMSTELVEEN - Bij een sportschool aan de Escapade in Amstelveen is donderdag aan het eind van de middag een dode gevallen bij een schietpartij. De trekker werd rond 17.15 uur overgehaald en de politie is een klopjacht gestart op zoek naar de dader.