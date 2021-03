’Neergestoken Groningse agent moet mogelijk oog missen’

Binnenland

Tumult door vluchtende jeugd bij feestje in woning Haarlem

Dertig personen van uit het hele land waren zaterdagavond aanwezig in een pand aan de Generaal Joubertstraat in Haarlem. Meerdere buren belden rond 22.30 uur over geluidsoverlast van een grote groep jongelui in een woning. Toen de politie arriveerde, nam een deel van de aanwezigen de benen.