Alle hens aan dek in het ov: mondkapjes, zeepzuilen en eenrichtingsverkeer

„We kunnen de helft van het gebruikelijke aantal reizigers vervoeren. Vol is vol”, zegt voorzitter Pedro Peters van koepel OV-NL. „We zien 1 juni in het ov niet als D-day, maar als testcase voor versoepeling van coronamaatregelen in andere sectoren. De regering houdt in de gaten of reizen kan zonder besmettingen. Dat hangt in hoge mate af van de reizigers zelf. We begrijpen dat mensen eropuit willen, maar we blijven hameren op noodzakelijke reizen en spreiding. Wij zetten in ieder geval 90% van de capaciteit in.”

NS zegt het ’redelijk onder controle’ te hebben. „Als het echt niet anders kan, moeten we reizigers weigeren of de politie inschakelen, maar we gaan ervan uit dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. We gaan weer winkels openen, fietsenstallingen en horeca, maar wel binnen de beperkingen”, aldus een woordvoerder.