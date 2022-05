Grote politie-actie rond ’ndrangheta in Italië: ’Slag tegen de maffia’

Van de arrestanten in Calabria zijn 29 in voorlopige hechtenis en hebben vijf anderen huisarrest, onder wie een burgemeester. In Rome waren er dinsdag 43 arrestaties. In Rome zijn restaurants, cafés en winkels in beslag genomen. De politie handelde in opdracht van de Italiaanse anti-maffiaeenheden DIA en DDA.

Bestuurders in Rome reageerden verheugd op het resultaat. „Dank aan de DIA en de DDA in Rome voor de grootste operatie die ooit in Rome tegen de ’ndrangheta is gedaan. De maffia’s zijn een gevaar voor de democratie. Samen kunnen we ze bestrijden”, twitterde de voorzitter van de regio Lazio Nicola Zingaretti. „Vandaag is in Rome een belangrijke slag toegebracht aan de georganiseerde criminaliteit. Laten we verder gaan op deze manier, tegen de maffia en voor rechtvaardigheid”, liet de burgemeester van Rome, Roberto Gualtieri, weten.

Clan

Voor het eerst had de ’ndrangheta een eenheid in Rome opgericht. Tot nu toe waren er wel degelijk infiltraties van de ’ndrangheta in de Italiaanse hoofdstad, maar dan ging het om individuele initiatieven van criminelen die hun eigen belang nastreefden. Nu was er een heuse clan in Rome opgezet die in opdracht van de bazen in Calabria werkte. De twee bazen waren Antonio Carzo en Vincenzo Alvaro, beiden berucht van de ’ndrangheta in Calabria.

In de zomer van 2015 heeft Carzo toestemming van de ’ndrangheta gekregen om een nieuwe clan in Rome op te zetten, met dezelfde rites, terminologie en dezelfde misdrijven als in Calabria. „Wij zijn een uitloper van diegenen daar onderin”, zei één van de verdachten in Rome, die daarmee verwees naar de Zuid-Italiaanse regio.

Samenleving ondermijnen

De clan investeerde in Rome in restaurants, cafés, winkels en supermarkten en had als taak om in vele verschillende economische takken te infiltreren om uiteindelijk tot een totale controle hierover te komen. De arrestanten worden beschuldigd van onder anderen witwassen, lidmaatschap van de maffia, wapenbezit en handel, drugsbezit en handel, afpersing, bedreigingen en delicten tegen iemands eigendom.