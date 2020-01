Premier Johnson ontkent softe houding ten opzichte van VS

Jeremy Corbyn verweet Johnson in het parlement dat hij president Donald Trump te weinig aan de tand heeft gevoeld over de Amerikaanse aanval waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani werd gedood in Irak. Volgens de Labourleider wilde Johnson niet tegen de schenen van Trump schoppen, met het oog op een nog te sluiten handelsakkoord.

Johnson noemde de beschuldiging „absolute fictie” en zei dat het Verenigd Koninkrijk blijft werken aan de-escalatie in de regio. De veiligheid en bescherming van mensen in Irak heeft daarbij volgens hem „zonder twijfel” de hoogste prioriteit. Johnson wil dat Iran stopt met „deze roekeloze en gevaarlijke aanvallen.”

Spiraal van geweld

Ook andere westerse landen hebben de Iraanse aanval op Amerikaanse doelen in Irak streng veroordeeld en leggen de prioriteit nu bij de-escalatie van het conflict. Duitsland riep, middels Defensieminister Annegret Kramp-Karrenbauer, Teheran op een eind te maken aan deze „spiraal” van conflicten.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, stelde dat de-escalatie van de spanningen nu van het allergrootste belang is. „Frankrijk zal daaraan blijven werken en is in contact met alle partijen”, voegde hij daaraan toe.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken komen vrijdag in een spoedberaad bijeen.