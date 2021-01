België succesvol met strakke regels: ’In Nederland grote tolerantie voor wangedrag’

Brussel - Waar Nederlanders het lang gooiden op het nemen van ieders eigen verantwoordelijkheid in de coronacrisis, hoort de Belg graag van zijn politici wat de regels exact zijn. Met een dwingende en daadkrachtige aanpak is België inmiddels het beste jongetje van de klas geworden wat betreft het aantal coronabesmettingen. De Vlaamse filosoof en organisatieadviseur Paul Wouters ziet in culturele verschillen tussen Nederland en België een belangrijke factor van dat Belgische succes: „In Nederland is een grote tolerantie voor wangedrag.”