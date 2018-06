Hamas roept op tot opstand tegen Israël

„We moeten oproepen en werken voor de start van een nieuwe intifada tegen de zionistische vijand”, aldus Haniyah van de Palestijnse versie van Moslimbroederschap, de Islamitische Verzetsbeweging (Hamas).

Jeruzalem is in de ogen van de wereldgemeenschap al zeventig jaar een aparte plaats die een cruciale rol zou moeten spelen bij het bereiken van vrede tussen de Israëli’s en Palestijnen. Lange tijd wilden de VN een internationaal bestuur voor Jeruzalem.

Het Arabische oosten van de stad is echter in 1967 door Israël bezet en vervolgens geannexeerd. De VN eisen dat de bezetters vertrekken en onderhandelen over vrede tussen een Joodse een een Palestijnse staat. De erkenning door Washington van deels bezet Jeruzalem als Israëlische hoofdstad, is volgens waarnemers funest voor het streven naar een ’tweestatenoplossing.”