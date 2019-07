School waar schutter liep gaat screenen

Dat zei bestuurder Matthieu Goedhart van jeugdzorgorganisatie Mutsaers woensdagavond naar aanleiding van een gesprek eerder die dag met burgemeester Rianne Donders van Roermond. Dat gesprek moest ruziënde bestuurders van het Kennis- en Expertisecentrum KEC in Roermond weer op één lijn krijgen. Volgens de gemeente zijn daarbij afspraken gemaakt over het nieuwe schooljaar waar alle betrokkenen achter staan.

Het KEC is een gebouw waarbinnen onderwijs en hulpverlening aan kwetsbare kinderen gecombineerd worden. In het KEC zitten onderwijsorganisaties Aloysius en de Wijnberg, en jeugdzorgorganisatie Mutsaers. Een recent rapport noemde de school onveilig omdat deelnemers van het KEC niet op één lijn zaten. Alle betrokkenen hebben volgens de gemeente „afspraken gemaakt over het nemen van maatregelen voor het beheer en de fysieke omgeving.”

De 17-jarige jongen uit Koningsbosch, die in september 2018 heeft geschoten in en rond het KEC, is inmiddels veroordeeld tot 200 uur taakstraf en twee jaar voorwaardelijke jeugddetentie. De jongen kwam met een luchtbuks, messen en een bijl naar school en schoot daar zowel binnen als buiten enkele malen, één keer gericht op een medeleerling met wie hij ruzie had. Niemand raakte gewond.

