Wrevel in Kamer over plan hoger loon commissaris staatsbedrijf

Hoekstra pleit voor een hogere vergoeding voor leden van de raad van commissarissen bij bedrijven waar de staat een belang in heeft, zoals KLM, NS, ABN Amro en Holland Casino. De vergoedingen voor de commissarissen bij deze bedrijven lopen volgens Hoekstra ’uit de pas’ met de rest van de markt en tonen ’geen goede reflectie’ van de tijd en verantwoordelijkheid die wordt gevraagd.

In een onderzoek dat Hoekstra heeft laten doen naar de beloningen, staat de suggestie om de lonen voor commissarissen met 15 tot 20 procent te verhogen. De minister noemt die percentages richting de Tweede Kamer zelf niet, maar zegt wel de conclusies te onderschrijven. Daar maakt Hoekstra wel de kanttekening bij dat hij een hogere vergoeding niet ziet zitten in de coronacrisis, en de beslissing aan een volgend kabinet loopt.

’Verkeerde prioriteiten’

Die kanttekening is niet genoeg om de toorn van de Tweede Kamer in campagnetijd te ontlopen. Zelfs zijn eigen CDA vindt, bij monde van Kamerlid Slootweg, ’het pleidooi wel heel merkwaardig’. Coalitiegenoten D66, VVD en CU zijn een stuk steviger. „Dit is blijkbaar het nieuwe sociale contract waar CDA’ers het deze campagne steeds over hebben: het hoger minimumloon schrappen, maar wel een hoger salaris voor commissarissen regelen. Precies de verkeerde prioriteiten”, schampert D66-Kamerlid Sneller.

VVD-Kamerlid Van der Linde noemt de timing van Hoekstra’s voorstel ’heel ongelukkig’: „Ondernemers in ons land vechten al maanden voor het voortbestaan van hun zaak. En dan een extra beloning voor commissarissen? Ik denk dat Nederland op dit moment andere zorgen heeft.” CU-Kamerlid Bruins doet de minister ook de suggestie zijn prioriteiten te verleggen: „Misschien is het een idee om te beginnen bij de gezinnen die nauwelijks nog kunnen rondkomen van één à anderhalf salaris, en afhankelijk zijn geworden van toeslagen in dit totaal dolgedraaide belastingstelsel.”

’Cadeautjes’

Ook de oppositie slijpt de messen. „Het is weer cadeautjes uitdelen door de lijsttrekker van het CDA aan de baantjescarrousel”, foetert PVV-Kamerlid Van Aalst. De linkse lijsttrekkers Marijnissen (SP), Klaver (GL) en Ploumen (PvdA) verwijzen een loonsverhoging van commissarissen ook meteen naar de prullenbak.

Een woordvoerder van de minister benadrukt nogmaals dat Hoekstra een hogere vergoeding ’nu niet gepast’ is ’vanwege alle onzekerheden in deze coronacrisis’. Maar de woordvoerder benadrukt ook dat het niet gaat om de topbestuurders met torenhoge salarissen, maar om commissarissen die van 12.000 tot 50.000 euro verdienen. „Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat dit niet in verhouding is met de taken en verantwoordelijkheden”, laat de woordvoerder weten.