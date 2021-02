Wageningen University zoekt doodgeslagen steekmuggen

Uit eerder onderzoek is bekend dat vooral een variant van de gewone huissteekmug, de Culex pipiens molestus, niet in winterrust gaat en overleeft in bijvoorbeeld kruipruimtes. Dit beestje veroorzaakt veel overlast en dat bleek de afgelopen weken ook uit veel meldingen op muggenradar.nl, de site waarop mensen muggenoverlast kunnen aangeven. De wetenschappers willen nu weten of de extreem koude week die net voorbij is effect heeft op de muggenpopulaties.

Muggen drinken in de zomer bloed van vogels. Die kunnen het westnijlvirus bij zich dragen. Op die manier doken vorig jaar in de omgeving van Utrecht en Arnhem zeven besmettingen op. Het westnijlvirus kan voor een zeer ernstige infectie zorgen. Door bloed te onderzoeken dat doodgeslagen muggen nog bij zich hebben, kunnen de onderzoekers mogelijk iets zeggen over de kans dat dit virus deze zomer weer opduikt. Er wordt ook gezocht naar het usutuvirus, een eveneens door muggen overgedragen besmetting waar merels op grote schaal aan bezwijken.

Dode muggen kunnen tot 16 maart worden ingestuurd. Hoe dat precies moet is te vinden op muggenradar.nl