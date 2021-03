Kookboek Utrechtse horeca moet redding brengen

„We hopen dat we hiermee veel geld voor de horeca ophalen, om een positief geluid te verspreiden in deze gekke tijden”, aldus Kiki Mossink, die samen met Nadia Khaleghi eigenaar is van De Horecaburgemeester.

De koks waren vrij in hun keuze voor het recept. „We hebben gevraagd om hun meest populaire gerecht in te dienen”, aldus Kiki. „De restaurants denken goed na over welke twee recepten ze erin zetten, je geeft natuurlijk wel het geheim van de chef prijs.”

De recepten variëren van snacks, zoals een kroket van de Croquetten Boutique in de Bakkersstraat, tot hogere gastronomie van Karel V aan de Springweg.

Eetbar

Jeffrey de Vries is eigenaar van vier Utrechtse horecazaken, waaronder Whakamarie aan de F.C. Donderstraat en Eetbar Kantien in Welgelegen. Hij moet nog een recept indienen. „Mijn koks zijn druk in overleg, ze willen toppers insturen en daar is nu discussie over, want ze vinden eigenlijk alle recepten heel goed.”

Hij is ontzettend blij met het initiatief voor een boek waarvan de opbrengst naar de horeca gaat: „Het is een pittig jaar, we draaien verlies aan alle kanten.” Afhalen bij de restaurants blijkt steeds minder goed te lopen. Hij is zelfs gestopt met dit concept bij een aantal locaties. „In de tweede lockdown zagen we dat er veel minder bestellingen waren.”

De koks moeten zich noodgedwongen meer richten op ’fast comfortfood’. Jeffrey: „De duurdere gerechten bestellen mensen vooral als ze echt uit eten in een restaurant zijn en niet zo snel vanuit huis.”

In de eerste lockdown waren er nog wel piekmomenten qua bestellingen, zoals Pasen en moederdag. De tweede periode had eigenlijk alleen kerst. „Pasen komt eraan met de uitgebreide brunches, maar we willen eigenlijk nu gewoon weer echt opengaan. Het wordt financieel steeds zwaarder. We hebben onze zaak Loaded op de Amsterdamsestraatweg al moeten sluiten, die is failliet.”

Het initiatief voor een horeca-kookboek begon in Haarlem, daar werden in één week tijd 5000 boeken verkocht, de teller staat inmiddels op 14.000. De hoop is dat van de Utrechtse versie minstens 6000 over de plank gaan.

De samenstelling en kosten van het drukken en verspreiden worden betaald door sponsoring, uitgever Horeca Kookboek is nog op zoek naar Utrechtse sponsoren die advertentieruimte willen kopen in het boek. De uitgave kost 24,95 euro in de voorverkoop, de volledige opbrengst gaat naar de horecazaken. Het boek verschijnt in het paasweekend, het is vanaf volgende week online te bestellen.