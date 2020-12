Reddingswerker reanimeert olifantenbaby: ’Ik begon bijna te huilen’

Srivate was niet aan het werk maar werd zondagavond toch opgeroepen om te komen helpen. Een olifant was aangereden door een motorrijder ten oosten van Bangkok. In een video die in Thailand viraal is gegaan is te zien hoe Srivate vastberaden hartmassage geeft aan het dier.

„Het is mijn instinct om levens te redden, maar ik was erg ongerust omdat ik de moeder en andere olifanten het dier hoorden roepen”, zo vertelt hij aan Reuters. „Ik ging er vanuit dat het hart van een olifant zit op basis van waar het zich bij een mens bevindt en een video die ik had gezien.”

Na zo’n tien minuten stond de olifant weer op, de hartmassage had effect gehad. „Toen het olifantje weer bewoog, moest ik bijna huilen.”

Het dier werd meegenomen voor verdere behandelingen om daarna uitgezet te kunnen worden op de plaats van het ongeluk, zodat hij herenigd werd met zijn moeder.