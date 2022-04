Golfster ernstig toegetakeld... door een kangoeroe

Het dier trapte de onfortuinlijke vrouw eerst onderuit en stampte daarna nog een aantal malen op haar, zo meldt de ambulancedienst. De vrouw is naar een ziekenhuis afgevoerd, waar ze een aantal dagen moet herstellen van de aanval.

Het is volstrekt onduidelijk waarom het dier de golfster aanviel. „Ze liep gewoon op de fairway in de richting van de green, toen het dier van de zijkant aanviel”, zegt het hoofd van de ambulancedienst Joel McEwan tegen verschillende Australische media. „Zonder waarschuwing, om 9 uur ’s morgens.”

Kangoeroes worden veel gezien op Australische golfbanen, maar tot een confrontatie komt het zelden. Beeld ter illustratie Ⓒ ANP / AFP

„Ze is door de eerste trap omgevallen en daarna is er nog een aantal keren op haar gestampt”, zo verteld McEwan verder. Zo abrupt als de aanval startte, zo abrupt stopte het dier ook met stampen, draaide zich om en hopte weer weg.

De vrouw is behoorlijk toegetakeld en liep wonden op in het gezicht, op haar hoofd, armen en benen. Ze was wel bij bewustzijn toen ze werd afgevoerd. De wond in het gezicht moest sowieso worden gehecht.

Aanvallen door kangoeroes komen niet heel vaak voor, maar op golfbanen worden de dieren wel vaak gespot. In oktober van het vorig jaar ging een filmpje van amateurgolfster Wendy Powick viraal, waarop zij nieuwsgierig wordt benaderd door een grote groep kangoeroes terwijl ze wil afslaan.

De Australische golfbond heeft zelfs uitleg gegeven over wat er in de regels staat als een kangoeroe de golfer stoort en deelde deze Instagrampost van een luie ochtend op een golfcourse.