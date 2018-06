Collegegeld alle lerarenopleidingen omlaag

In het regeerakkoord was al afgesproken dat studenten aan de pabo de eerste twee jaar slechts de helft van het collegegeld hoefden te betalen. Nu wordt deze maatregel doorgetrokken naar alle lerarenopleidingen.

Eind vorige maand bleek uit de laatste arbeidsmarktramingen dat er bij gelijkblijvende omstandigheden in 2022 een tekort is van 4100 fulltime-arbeidsplaatsen op de basisschool zal zijn. In het voortgezet onderwijs wordt dan een tekort verwacht van zevenhonderd fulltime-arbeidsplaatsen.