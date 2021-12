’Bolle’ Jos L. nu ’most wanted’: ’cokebaron’ internationaal gesignaleerd

Dat staat in vertrouwelijke stukken uit een grote strafzaak in België die De Telegraaf heeft ingezien. Hij wordt door zowel Nederland als België gezocht. Het Openbaar Ministerie wil nergens op reageren. Jos L. zat aanvankelijk in Dubai en zou zich nu in Turkije bevinden.

Aanhoudingsbevel

Over Jos L., alias ’Bolle Jos’ of ’Josje Breda’ wordt met groot ontzag en vooral vrees gepraat in de onderwereld. Hij is door justitie al geruime tijd in verband gebracht met meerdere liquidaties en verdwijningen en de invoer van enorme partijen cocaïne. Nu is er dus een concreet aanhoudingsbevel.

L. is onder meer verdachte in een Belgisch onderzoek naar de invoer van coke via Antwerpen en een extreem gewelddadige en huiveringwekkende cocaïneoperatie in de haven waarbij een brandwacht levensgevaarlijk werd verwond. De advocaat van L., Guy Weski, wil vooralsnog nergens op reageren.

Turkije

Nederlandse criminelen lijken Dubai steeds meer te verruilen voor Turkije. Dubai was lange tijd een ideale, veilige haven omdat het geen gezochte criminelen uitleverde. Maar na de arrestatie van diverse criminele kopstukken zoals Ridouan Taghi wanen gangsters zich er niet meer veilig.

Opsporingsdiensten in Turkije en Nederland werken al geruime tijd samen om Jos L. aan te houden. Minister Grapperhaus was er dit najaar nog om in het diepste geheim over zijn uitlevering te praten. Politie en OM hopen dat het gezamenlijke werk bekroond wordt met de arrestatie van L.