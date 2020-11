Israël doodt Al-Qaeda leider en schoondochter Bin Laden

De nasleep van de aanslag op de Amerikaanse ambassade in Nairobi in 1998. Ⓒ Foto EPA

TEL AVIV - Met de spectaculaire liquidatie van Abu Ahmed al-Masri - een gewaagde operatie van Mossad-agenten in het hart van Iran - is bijna de gehele top van Al-Qaeda in korte tijd uitgeschakeld. Westerse inlichtingendiensten zijn momenteel ook druk bezig om te controleren of de claim van een vooraanstaande expert klopt dat de leider van de terreurbeweging, Ayman al-Zawahiri (69), een maand geleden een natuurlijke dood is gestorven.