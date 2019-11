’Medewerkers Trump moeten getuigen’

Door de uitspraak is de kans op hoorzittingen met functionarissen en bewindslieden uit de regering-Trump groter geworden. Ⓒ Foto EPA

WASHINGTON - Het Witte Huis moet bewindslieden en functionarissen uit de regering-Trump laten getuigen in hoorzittingen van de congressionele commissie die de impeachment van de president voorbereidt. De verdediging dat zij geen gehoor hoeven te geven aan dagvaardingen, is maandag afgewezen door een rechter in Washington.