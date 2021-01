Zes meldingen van ’heftige allergische reacties’ coronavaccins

„Dat is meer dan we gezien hebben bij vaccins tot nu toe. Normaal zou je één op de miljoen verwachten bij vaccins, nu zijn het er enkele op de enkele honderdduizenden. Dat is nog steeds heel weinig maar wel meer dan je zou verwachten”, aldus Kant in het ’Het Grootste Coronaspreekuur’ van SBS6.

De exacte medische klachten en de oorzaak van de bijwerkingen zijn nog niet bekend. „Het kan zijn dat er iets specifieks in het vaccin zit, dat gaan ze nog allemaal uitzoeken”, zegt de Lareb-voorzitter.