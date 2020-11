Relschopper Viruswaanzin gedumpt na telefoontje politie: ’Toen barstte de bom thuis’

Volg de zaak via de berichten van rechtbankverslaggever Saskia Belleman onderaan dit artikel.

Bij de politierechter in Den Haag staan woensdag- en donderdagochtend dertien verdachten terecht. De eerste verdachte is de Pool Gregor K. Hij schopte een ME’er. De man zat 14 dagen in voorarrest. Zijn werkgever heeft die dagen alvast van zijn vakantie afgetrokken, zo bleek tijdens de zitting.

Andere verdachten kregen lagere straffen, zoals 120 uur dienstverlening voor Jurgen R. die een fles naar agenten gooide en 180 uur voor Leon den H. die vooropstond toen er geweld werd gebruikt. „Ik had een steen in mijn hand. Wilde er niks mee doen tot die vrouw omver werd gespoten.”

’Nette huisvader’

„Ik ben gewoon een nette huisvader. Ik heb me gewoon even laten meeslepen door Viruswaanzin en dacht dat ik in mijn vrijheden werd beperkt”, reageert Sven P. die een werkstraf van 130 uur tegen hem hoorde eisen. Hij zou onder meer een politieauto hebben vernield. Als hij schade heeft aangericht, staat hij erop het te vergoeden. „Maar ik heb maar 3 seconden aan die auto geschud.”

De man zegt vreselijk spijt te hebben van zijn actie. „Het heeft me ook mijn relatie gekost”, zegt Sven P. Zijn vriendin werd gebeld door de politie toen het stel net een dag op vakantie was. „Toen barstte de bom thuis ook.”

Omdat Sven P. zijn schuld ruiterlijk toegeeft en excuses aanbiedt, ziet de OvJ geen reden om daar bovenop een voorwaardelijke straf te eisen.

Protest

Na een korte betoging tegen de coronamaatregelen van het kabinet, kwam het tussen het Malieveld en station Den Haag CS tot confrontaties met de Mobiele Eenheid. Volgens de politie hebben relschoppers daarbij fors geweld gebruikt.

Tijdens de ongeregeldheden werden in totaal 425 mensen gearresteerd en veelal met een boete heengezonden. Twaalf mensen werden direct opgepakt voor openlijke geweldpleging. In juli toonde de politie foto’s van overige verdachten op de website politie.nl en in het televisieprogramma Opsporing Verzocht en die leidden tot meer arrestaties. De actiegroep, bekend van voorman Willem Engel, heette destijds Viruswaanzin en nu ’Viruswaarheid’.