Ex-president George W. Bush: ’De uitslag is duidelijk’

In een verklaring liet Bush weten dat de verkiezingen ’eerlijk’ zijn verlopen en dat de uitslag ’duidelijk’ is. Bush voegde eraan toe dat de zittende president Donald Trump het recht heeft om daar waar hij dat nodig vindt de uitslag aan te vechten of om hertellingen te vragen. Maar volgens Bush zal de integriteit van de verkiezingen in stand blijven.

„Hoewel we verschillende politieke opvattingen hebben, ken ik Joe Biden als een goed mens die de kans heeft gegrepen om ons land te leiden en verenigen”, zegt de oud-president (2001-2009).

Hij feliciteerde ook zijn partijgenoot Donald Trump met zijn „zwaarbevochten campagne”, waarmee hij meer dan 70 miljoen stemmen binnenhaalde, volgens Bush een „uitzonderlijke politieke prestatie.”

Biden ontving zaterdag ook al gelukwensen van Bush' broer Jeb, voormalig gouverneur van Florida.