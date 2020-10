Kind ontsnapt ternauwernood aan omvallende boom

Op een foto is te zien hoe haar fietsje verpletterd is door de boom. „Als je thuiskomt, dan realiseer je je pas hoe erg het had kunnen zijn”, zo vertelt ooggetuige Raoul Olders aan L1. „Ik had er niet bij willen zijn als het kindje eronder had gelegen.” Volgens Olders was het de vader van het meisje dat op tijd ingreep. „We konden nog net zien dat een vader op het laatste moment nog z’n kindje van het fietsje kon afrukken. Als vader twee seconden later was geweest of hij was een paar meter verder van zijn kind af geweest, dan was het een heel ander verhaal geweest.”

Volgens de gemeente stond de boom niet bekend als risicogeval. „Er was geen enkele aanleiding om aan te nemen dat deze een gevaar zou vormen”, aldus een woordvoerder. De kwailiteit van de boom werd als goed bestempeld nadat er een schouw was uitgevoerd. „De boom is weliswaar hol van binnen, maar dat wil niks zeggen over de kwaliteit van de boom.” De bomen in het Stadpark worden een keer in de twee jaar gecontroleerd, sommige bomen zelfs jaarlijks.

De Partij Veilig Maastricht schrijft in een open brief aan de burgemeester en wethouders: „Wij begrijpen dat we bomen nodig hebben in onze stad, maar doen een dringende oproep aan de portefeuillehouder om de veiligheid en het woongenot van burgers voorop te stellen en om bij het aanplanten van nieuwe bomen goed te bekijken welke soorten op verantwoorde wijze midden in een woonwijk geplaatst kunnen worden.”