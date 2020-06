Man dood na steekpartij Den Haag

Ⓒ Regio15

Den Haag - Bij een steekpartij aan de Hoogvlietstraat in de Haagse Moerwijk is vannacht een 36-jarige Hagenaar overleden. Niet heel veel later werd een 40-jarige man uit Voorburg aangehouden. Het steekincident deed zich midden in de nacht voor op straat voor een flatgebouw. Diverse hulpdiensten rukten uit maar konden de man niet meer redden.