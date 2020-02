VVD: drugstest op werk

Het gaat ’niet ver genoeg’, zegt Smals over het voorstel van Van Ark. Zij richt zich in eerste instantie op bedrijven in de chemische sector. Daar zijn de risico’s volgens de VVD-bewindspersoon het grootst. Maar Smals vindt dat ieder bedrijf de mogelijkheid moet krijgen om zogenoemde ADM-testen af te nemen, die het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen opsporen. Hij komt met een wetsvoorstel om dat voor elkaar te krijgen.

Nu mag maar een kleine groep werknemers getest worden. Dat gaat bijvoorbeeld om piloten, machinisten, buschauffeurs en schippers. Als het aan Van Ark ligt, komt de chemische sector daar dus bij. „Maar als ik op de operatietafel lig en zou weten dat de chirurg de avond daarvoor doorgezakt heeft, zou ik daar niet blij mee zijn”, zegt Smals.

Hij hoorde verhalen uit de bosbouw, waar op maandagochtend ’een paar gasten staan die geen kettingzaag vast kunnen houden’. Smals: „Er lopen echt serieuze groepen mensen risico.” Vooral het gebruik van xtc en cannabis is een probleem op de werkvloer, zegt hij.

Blazen of afnemen van speeksel

Omdat er volgens de VVD’er geen beginnen aan is om te bepalen welke beroepsgroepen wel of niet risicovol zijn, wil hij elk bedrijf de mogelijkheid geven. „Het is aan de ondernemingsraad om dat goed in te richten”, zegt hij. Een test, in de vorm van blazen of het afnemen van speeksel, moet dan ’het eindstuk’ zijn, als iemand met problemen niet mee wil werken aan voorlichting of behandeling.

De VVD beweert zelf juist partij van weinig bemoeienis van de overheid te zijn. Toch is dit volgens Smals nodig. „Hoe erg is het om te blazen? Iedereen accepteert dat ook op de snelweg. Zo erg vind ik dat niet.” De liberaal benadrukt dat tests niet bedoeld zijn voor alle beroepen, al zou dat wel kunnen met zijn wet. „Het moet wel proportioneel zijn. Ik kan me voorstellen dat het een ander verhaal is als je een lokaal vol datatypistes hebt. Dan hoef je het niet zo strak in te richten als bij een openbaarvervoersbedrijf.”

Voor weigerende werknemers heeft hij ’geen genade’. „Dan heb je natuurlijk wel uit te leggen waarom je niet getest wil worden. Ik vind het risico dat collega’s, klanten en patiënten lopen veel zwaarder wegen dan inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.” De liberalen kregen recent nog forse kritiek om alcoholgebruik, zo stapte voormalig VVD-Kamerlid Van Haga met een slok te veel op in de auto.

"Het koelkastje zit vol met bier"

De blaastest mag van Smals ook best bij de VVD ingevoerd worden. „Ik ben voor”, zegt hij. „Maar ook hier geldt proportionaliteit. Want eerlijk gezegd: als hier om 12 uur ’s nachts nog gestemd moet worden en je moet drie keer je hand omhoogsteken, wat niet eens relevant is omdat er niet hoofdelijk gestemd wordt: hoe proportioneel is het als je dan moet blazen? Dat moet je niet willen. En we zitten hier misschien deze donderdag tot 12 uur ’s avonds nog om te stemmen. Nu gaan jullie natuurlijk checken of ik niet gedronken heb dan. Dan drink ik niks, of één.”

Smals kijkt naar de kleine koelkast, formaatje minibar, in de hoek van zijn kamer. „Daar baal ik wel van, want het koelkastje zit vol met bier.”