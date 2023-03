’s-Gravenzande in de ban van drie ontsnapte stokstaartjes

De diertjes ontsnapten uit de tuin en bleven eerst beetje rond het huis hangen, maar worden nu overal in het dorp gespot. Gespot, maar niet gevangen. Ondanks de inzet van brandweer, inwoners en de politie. „We zijn onlangs weer een volle dag met drie man bezig geweest, maar ze zijn zó snel”, verzucht de eigenaar tegenover Omroep West.

Hij mist z’n stokstaartjes enorm en hoopt maar dat ze nog terugkomen. Want of de dieren het ’dorpse leven’ wel aankunnen is nog maar de vraag. Maar, als ze gevangen worden, dan gaat hij een nog beter hok voor ze bouwen: zodat ze niet wéér ontsnappen.