Nederlanders al weken in quarantaine op Sardinië: ’Pasta komt me mijn neus uit!’

Door Marcel Vink

Het ziet ernaar uit dat het seniorengezelschap nog zeker een week in het hotel vastzit.

ORESTANO - Hij zit in een soort betonnen bunker. Een hotel dat van buiten lijkt op een oud Oost-Europees kantoorpand. De binnenkant, zegt René van der Pluijm, stemt óók al niet vrolijk. De 69-jarige Rijswijker zit al weken in quarantaine op het eiland Sardinië nadat er corona uitbrak in het reisgezelschap, en heeft geen idee wanneer hij terug naar Nederland kan.