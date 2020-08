Jongeren belagen politiebureau na aanhouding zwembad Almen

De groep was naar het bureau gekomen om verhaal te halen over de aanhouding van twee jongens van 18 en 19 jaar bij het zwembad in het Gelderse Almen. De politie was naar het buitenbad gegaan omdat een groep van ongeveer twintig jongeren overlast veroorzaakte.

De 18-jarige sloeg bij zijn aanhouding een agent in het gezicht. Die heeft aangifte gedaan van mishandeling. De 19-jarige werd meegenomen omdat hij weigerde zich te identificeren.