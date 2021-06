Kim-Jong-un ineens kilo’s lichter; is hij ziek of is hij gezond gaan leven?

Een afgeslankte Kim Jong-un Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Is hij ziek of is hij juist gezonder gaan leven? Noord-Korea-watchers verbazen zich over de opperste leider Kim Jong-un, die in een maand tijd een flink wat kilo’s kwijt lijkt te zijn geraakt. De anders zo corpulente despoot zag er in foto’s die onlangs verschenen plotseling een stuk slanker uit. Dit nadat hij een maand niet in de openbaarheid verschenen was.