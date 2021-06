’De Slachter van de Balkan’ hoort finale woord

Premium Buitenland

Arizona wil Auschwitz-gas gebruiken bij executies

Arizona wil waterstofcyanide gaan gebruiken om executies uit te voeren, een stof die beter bekend is onder de naam Zyklon B, het gas dat door de nazi’s in Auschwitz gebruikt werd in de gaskamers van de Holocaust. De door de Republikeinen beheerste staat wil tempo maken om het aantal executies op te ...