Strengere coronamaatregelen: dit doen de landen om ons heen

In heel Duitsland gaat woensdag een lockdown in die zeker tot 10 januari duurt. Duitsers krijgen zo ook tijdens de feestdagen te maken met de gevolgen van de nieuwe maatregelen.

Voor veel winkels is dit de belangrijkste tijd van het jaar. In dit kerstseizoen wordt normaal gesproken voor meer dan 100 miljard euro omgezet in de Bondsrepubliek. De minister van Financiën Olaf Schulz wil de pijn verwachten door getroffen bedrijven te steunen. Daar heeft hij 11 miljard euro per maand voor uitgetrokken.

Verbod vuurwerk en alcoholconsumptie

Er geldt in Duitsland straks ook een verbod op de verkoop van vuurwerk en een verbod op alcoholconsumptie in het openbaar. Dat laatste betekent feitelijk het einde van kraampjes waar ondernemers rond de kerstdagen bijvoorbeeld glühwein verkopen. De bevolking heeft te maken met regels die bepalen met hoeveel mensen je in de eigen woning mag zijn. Dat zijn er in Duitsland maximaal vijf uit maximaal twee huishoudens. Kinderen onder de 14 jaar oud worden niet meegerekend. In de feestdagen zijn de regels iets soepeler.

In België is het sociale contact van overheidswege ook in de kerstdagen beperkt tot één ’knuffelcontact’ per persoon, maar huishoudens mogen er maar één tegelijk over de vloer hebben. De winkels die de staat ’niet essentieel’ heeft bestempeld, zijn sinds 1 december weer open na ongeveer een maand dicht te zijn geweest. De cafés en restaurants zijn en blijven voorlopig dicht.

In het federale België gelden echter ook veel plaatselijke maatregelen. Ⓒ ZUMA Press

België avondklok

In België geldt een avondklok van middernacht tot 05.00 uur ’s morgens en in Brussel en Wallonië zelfs van 22.00 uur tot 06.00 uur. Dat blijft ook tijdens de jaarwisseling zo. Er zal dan ook een vuurwerkverbod gelden in België. Vrijdag beraad de regering zich weer over de toestand. In het federale België gelden echter ook veel plaatselijke maatregelen.

Dat is ook het geval in het Verenigd Koninkrijk dat in ieder geval wat de aanpak van het gevreesde virus betreft, niet verenigd is. Noord-Ierland, Wales en Schotland beraden zich op aanpassingen van hun coronaregels, wat veelal neerkomt op meer beperkingen voor de burgers. In Engeland worden de beperkingen die burgers en bedrijven worden opgelegd, afgeleid van wat de overheid van de ernst van de plaatselijke toestand vindt. Daar zijn graadmeters voor die een gebied indelen op een schaal van een tot drie. De hoofdstad Londen valt met ingang van woensdag in de strengste lockdown en de regering beraadt zich 23 december opnieuw over de lockdowns in Engeland.