Dierentuinbaas doodt zeldzame dwerggeitjes voor diner met personeel

De directeur zou daarmee niet alleen zijn eigen dierentuin benadeeld hebben, maar ook zijn werknemers in gevaar hebben gebracht. De dieren zouden niet geschikt zijn voor menselijke consumptie.

De directeur is op 12 januari vervangen als baas van de plaatselijke dierentuin in de stad Chilpancingo. Dat gebeurde na de dood van een hert. Uit een onderzoek dat volgde, zou zijn gebleken dat er met meer dieren in het park misstanden waren. Zo zouden er ook dieren zijn verkocht aan particulieren en werd een zebra geruild tegen gereedschappen om de dierentuin mee te onderhouden. Het is nog onduidelijk of de directeur ook wordt vervolgd.

Mexico heeft al langer problemen met particulieren die illegaal exotische dieren aanschaffen, schrijft persbureau AP. Jarenlang hebben drugshandelaren privé-dierentuinen opgebouwd met leeuwen, tijgers en andere wilde dieren.