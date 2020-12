Ursul de Geer (74) overleden

De Geer stierf na een kort ziekbed in zijn woonplaats Amsterdam in het bijzijn van zijn geliefden. Dat meldt Bos Theaterproducties, voor wie De Geer met De Aanslag zijn laatste theatervoorstelling maakte.

Tijdens zijn studie economie en andragogie in Amsterdam kwam De Geer in aanraking met het studententoneel, naderhand ging hij acteren bij de gezelschappen Toneelgroep Centrum, Nieuwe Komedie en Persona. Hij speelde ook in films, waaronder Spetters en De vierde man, beide geregisseerd door Paul Verhoeven.

Die combinatie van hippie en chic kwam hem goed van pas als presentator van het televisieprogramma ’t Is hier fantasties (1995-2001), waarin hij Nederlandse vakantiegangers annex feestvierders volgde, vooral langs de Spaanse kustplaatsen en in discotheken.