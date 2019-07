Verdachte rellen Pegida Eindhoven meldt zich

Anti-islambeweging Pegida demonstreerde op 26 mei bij de Al Fourqaan moskee. Daarbij braken rellen uit. Ⓒ ANP

EINDHOVEN - Een minderjarige jongen heeft zich bij de politie gemeld als verdachte van betrokkenheid bij de rellen op 26 mei in Eindhoven tijdens een demonstratie van Pegida. De jongen is een van de dertien verdachten van wie de politie enkele dagen geleden de foto’s publiceerde. De identiteit van een andere verdachte is bekend, aldus de politie.