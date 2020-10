’Zeehond doodgebeten op strand Scheveningen’

Dat vertelt ooggetuige Jan Kuiper tegen het AD, die vaak op het strand komt om foto’s te maken. Hij zag de zeehond liggen. ,,Iemand had de Dierenambulance al gebeld, maar helaas was het te laat en is het dier overleden voordat ze er waren. Je zag de gaten in zijn hoofd.”

Het dier was aangevallen door een hond. „Een dag daarvoor hebben de twee nog samen in zee gezwommen en ging het goed, vertelde de hondeneigenaar aan mij. Maar een dag later is het dus gruwelijk fout gegaan”, vertelt Kuiper.

Raadslid René Oudshoorn van Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat er iets verandert. „Het is een strandje waar honden mogen komen. Het probleem is dat zeehonden regelmatig even komen uitblazen op dat stuk. Je ziet ze gewoon zitten. Wat je dan mankeert om je hond los te laten, vraag ik me af. Triest, eigenlijk.”

Oudshoorn ziet wel vaker honden tussen de zeehonden lopen. „Dat is al eerder tot een confrontatie gekomen tussen hond en zeehond. Nog nooit zo erg als nu. Maar mensen laten ook hun kinderen ertussen spelen, maken selfies. Dan denk ik: het gaat goed met de natuur op Scheveningen, laten we er zuinig op zijn.” Eerder werden na schriftelijke vragen van Oudshoorn bordjes geplaatst die mensen wezen wat wel en niet oké is in de omgang met zeehonden. „Maar die zijn weg. Waarom? Geen idee. Maar het kan helpen om wat informatie te geven.”