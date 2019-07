Bestuurder ’totaal knock-out’ aangehouden met lachgas in de mond

De politie werd dinsdagmorgen naar ’t Dorp in Heesch gestuurd, ten zuiden van Oss. „Daar zat een persoon in een auto met draaiende motor. Op zich is dat nog niet zo raar, maar de melder zag dat deze persoon al zeker een uur lachgas ballonnen aan het inhaleren was”, meldt de politie Oss.

De inzittende lag „totaal knock-out in de auto met een ballon nog in de mond.” Een speekseltest wees uit dat ook andere harddrugs waren gebruikt. Daarop kreeg de bestuurder een rijverbod opgelegd. Bij het CBR is verzocht om de rijgeschiktheid te controleren.

Gevaarlijk fenomeen

De politie stelt vast dat steeds meer jeugd het omstreden middel gebruikt. „Lachgas gebruiken is niet verboden volgens de wet, maar is wel schadelijk voor je hersenen. Het heeft effect op je gedrag en rijvaardigheid. Gebruik daarom geen lachgas als je deelneemt aan het verkeer!”